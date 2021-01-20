Глава Чрезвычайной комиссии Монголии извинился за «бесчеловечное обращение» с роженицей

CentralAsia (MNG) - У матери, родившей в первом роддоме, диагностировали коронавирус и вчера перевели в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии.

В соцсетях распространилось видео с роженицей в тапочках и халате, которую в холодную погоду переносят в машину, что вызвало разочарование и возмущение общественности.

Глава Государственной Чрезвычайной комиссии (ГЧК) и вице-премьер Я.Содбаатар принес извинения.

«Как глава ГЧК я приношу свои извинения женщине и ее семье за ​​бесчеловечное обращение с матерью, родившей ребенка в первом роддоме, и за перевод в НИЦИЗ. Министру здравоохранения поручено привлечь к ответственности виновных. Вместе мы боремся с опасной пандемией. Однако важно признать, что государственные служащие, принесшие присягу на верность своим гражданам, обязаны относиться к любому вопросу гуманно и искренне. Какими бы трудными ни были времена, мы не должны терять человечность и совесть. Мы, монголы, преодолеем эти трудности вместе», написал он.

Коронавирус в Монголии

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