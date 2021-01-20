Круглосуточная лаборатория ПЦР для тестирования на COVID-19 открылась в Первой центральной больнице Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Национальная лаборатория молекулярной биологии, способная проводить тестирование ПЦР, была создана в Первой центральной больнице Монголии в Улан-Баторе в рамках правительственного плана по усилению готовности к пандемии COVID-19.

Теперь тестирование ПЦР можно проводить на национальном уровне в четырех лабораториях Первой центральной больницы, Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, Национального центра зоонозных заболеваний и Национального центра общественного здравоохранения.

19 января премьер-министр У. Хурэлсух, министр здравоохранения Т. Мөнхсайхан и региональный директор Азиатского банка развития в Монголии Павит Рамачандран посетили Первую центральную больницу, чтобы ознакомиться с ее деятельностью и поблагодарить поставщиков медицинских услуг.









В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что Монголия смогла сдержать распространение вируса в столице страны Улан-Батор, а также продемонстрировала успехи в избавлении от вирусов сельских районов благодаря большим усилиям, приложенным медицинскими работниками. «Я хочу выразить благодарность Азиатскому банку развития за помощь в создании этой мощной лаборатории для тестирования и диагностики COVID-19, что имеет первостепенное значение в это непростое время».

Он также упомянул, что: «Поскольку Монголия согласилась получить вакцину от COVID-19 из Индии, существует план вакцинации медицинских работников первичного звена, пациентов, находящихся на гемодиализе, реципиентов трансплантатов органов и других пациентов, нуждающихся в длительном уходе, а также пожилых людей в возрасте 70 лет или старше».

Благодаря этой недавно созданной лаборатории, способной проводить до 6000-8000 тестов в день, общий потенциал тестирования ПЦР в городе Улан-Батор увеличен на 25 процентов. Также лаборатория будет проводить тестирование и диагностику других инфекционных заболеваний, таких как грипп, туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем, вирусы гепатита B и C.

При инвестициях в размере 1,91 миллиарда тугриков ($670 тыс.) лаборатория оснащена новейшими медицинскими технологиями мирового уровня, такими как система обнаружения ПЦР в реальном времени Bio-Rad CFX96 производства Seegene Inc. в Республике Корея и разработанная система экстракции нуклеиновых кислот Biotech Natch CS. медицинской лабораторной компании Sansure Китайской Народной Республики.





На сегодняшний день в 9 поликлиниках, Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний, Национальном центре зоонозных заболеваний и Национальном центре общественного здравоохранения и 6 районных больницах имеются лаборатории молекулярной биологии с 20 оборудованием для ПЦР и 18 системами экстракции нуклеиновых кислот. В сельских аймаках есть лаборатории, работающие в общей сложности с 9 ПЦР-машинами и 2-мя системами экстракции нуклеиновых кислот в 7 различных местах, таких как Дархан-уул, Дорнод, Орхон, Ховд, Сэлэнгэ, Дорноговь и Замын-Ууд.

































источник: Ikon.mn

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