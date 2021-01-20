В Монголии представлены первые результаты MICS Plus

CentralAsia (MNG) - Национальное статистическое управление Монголии и ЮНИСЕФ представляют результаты первых двух раундов Кластерного исследования по множественным показателям (MICS Plus) на 2020-2021 годы. MICS Plus — это новая инициатива программы MICS ЮНИСЕФ, направленная на поддержку стран в проведении телефонных опросов для частого сбора репрезентативных данных и отчетности в режиме реального времени.

Основная цель опроса — получать оценки положения детей, семей и домашних хозяйств на частой основе с использованием строгой с научной точки зрения методологии. Понимание ситуации детей и домашних хозяйств и ее изменений в развивающихся чрезвычайных ситуациях имеет решающее значение для формулирования своевременных и актуальных мер вмешательства и политических решений.

Согласно опросу, правительство Монголии приняло различные меры для защиты средств к существованию людей во время пандемии COVID-19. В то время как программа пополнения детских денег достигла 68 процентов от общего числа домохозяйств, этот процент составил 98 процентов для домохозяйств с детьми. Освобождение от выплаты социального страхования более распространено в городских районах (19 процентов в сельской местности и 31 процент в городских районах), тогда как пособия из кашемира более распространены в сельской местности, где 61 процент сельских домохозяйств получали пособие по сравнению с 5 процентами в городских районах.

Различные индикаторы социально-экономического состояния домохозяйств, а также проблемы, связанные с COVID-19, получены во время разных волн сбора данных. Таким образом, первая волна была сосредоточена на дистанционном обучении детей в возрасте от 2 до 17 лет, а вторая волна была сосредоточена на продовольственной безопасности и состоянии питания детей. Городские и сельские районы являются основными областями исследования, и общая выборка из 2200 домохозяйств была распределена следующим образом: 400 домохозяйств из каждого из четырех регионов и 600 домохозяйств из города Улан-Батор. Данные для первой волны собирались в период с 18 сентября по 25 октября в три этапа, а сбор данных для второй волны проводился в период с 1 по 14 декабря 2020 года. Одни и те же домохозяйства опрашиваются во время волн, позволяющих создавать панельные данные. Следующая волна будет посвящена дистанционному обучению и защите детей. Темы дальнейших волн будут определены на основе возникающих потребностей в данных.

Лица, принимающие решения, разработчики политики, международные и неправительственные организации, частный сектор, исследователи, общественность, студенты, академики и журналисты - все они могут использовать данные, чтобы оставаться в курсе ситуации, а также для своих программных и академических целей.

источник: НСУ, ЮНИСЕФ.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения