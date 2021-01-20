Правительство Монголии поддержало внесение в парламент законопроекта об общем образовании

CentralAsia (MNG) - На сегодняшнем заседании правительства Монголии был обсужден проект Общего закона об образовании и сопутствующие ему законопроекты, которые были поддержаны для внесения в парламент.

Министерство образования и науки создало рабочую группу, состоящую из представителей всех уровней образовательных и профессиональных организаций, учителей, сотрудников, неправительственных организаций и организаций гражданского общества.

Рабочая группа организовала онлайн-опрос и отраслевое обсуждение законопроекта по всей стране.

57 654 гражданина получили доступ к концепции и законопроекту, размещенному на веб-сайте Министерства образования и науки, 24 381 человек представил свои комментарии в Интернете, 5 319 человек на бумаге, а в общей сложности 29 700 человек представили свои комментарии. 4 988 комментариев было получено от 50 государственных организаций, 331 — от 14 организаций гражданского общества, всего 5 319 комментариев.

Впервые обсуждение законопроекта проводилось в электронном виде с учетом мнения учителей, сотрудников, профессиональных организаций, неправительственных организаций и организаций гражданского общества всех образовательных учреждений.

В онлайн-дискуссии приняли участие 6137 человек, в том числе 5 532 преподавателя и сотрудников из 21 аймака и 9 районов, 505 представителей других университетов, научных и аффилированных организаций.

Общий закон об образовании регулирует общие правила сектора, а сопутствующие законы предназначены для подробного регулирования всех уровней отношений.

Цель образования — «подготовить здорового, ответственного и зрелого гражданина, который унаследует государственность, историю, культуру, традиции и ценности, уважает гуманизм, соревнуется в мире, вносит свой вклад в социальное развитие и способствует социальному развитию». Акцент делается на воспитании, гуманной этике, знаниях, навыках и развитии монголов, живущих в быстро меняющемся мировом обществе.

Он также определяет содержание образования как «направленное на достижение целей образования в соответствии с возрастом, особенностями развития, талантами, интересами, личными и социальными потребностями, национальным наследием и тенденциями в науке и технологиях».

Законопроект переопределяет глобальные тенденции развития, электронный переход в образовании, электронное обучение, дистанционное обучение, классификацию и тип учебных заведений, а также новые правила для улучшения системы управления образованием и финансирования.

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