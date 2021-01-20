На утро 20 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1134 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1134 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 198;
- Павлодарская область - 151;
- город Алматы - 112;
- Акмолинская область - 108;
- Алматинская область - 92;
- Северо-Казахстанская область - 76;
- Атырауская область - 74;
- Карагандинская область - 72;
- Костанайская область - 68;
- Западно-Казахстанская область - 45;
- Восточно-Казахстанская область - 43;
- Туркестанская область - 22;
- Жамбылская область - 21;
- Актюбинская область - 18;
- Мангистауская область - 17;
- город Шымкент - 10;
- Кызылординская область - 7.
Таким образом, всего в стране выявлено 171 232 случая коронавируса.