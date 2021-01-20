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  20 января 2021
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На утро 20 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1134 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1134 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 198;

- Павлодарская область - 151;

- город Алматы - 112;

- Акмолинская область - 108;

- Алматинская область - 92;

- Северо-Казахстанская область - 76;

- Атырауская область - 74;

- Карагандинская область - 72;

- Костанайская область - 68;

- Западно-Казахстанская область - 45;

- Восточно-Казахстанская область - 43;

- Туркестанская область - 22;

- Жамбылская область - 21;

- Актюбинская область - 18;

- Мангистауская область - 17;

- город Шымкент - 10;

- Кызылординская область - 7.

Таким образом, всего в стране выявлено 171 232 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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