В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 32 человек

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 19 января, как сообщает Минздрав Монголии, в масштабах страны проведены 13 318 тестов на коронавирус, и у 32 человек в Улан-Баторе выявлен COVID-19. Последние 29 дней в аймаках Монголии не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

За последние сутки 38 человек выписаны из медучреждений страны.

В стране официально зарегистрировано 1568 случаев заражения коронавирусом, из них 1033 пациента вылечились. В настоящее время на лечении находится 523 человека.

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