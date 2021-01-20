Навальный опубликовал расследование о «дворце Путина». Видео

CentralAsia (CA) - Российский оппозиционер Алексей Навальный на своем YouTube-канале опубликовал фильм о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как он утверждает, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.



Как говорится в описании к видео, данный ролик Навальный записал до своего возвращения в Россию, но выпустить его договорились после.



«Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования – Владимир Путин думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы. Сегодня вы увидите то, что считается невозможным увидеть вблизи. Вместе с нами зайдете туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину», - говорится в описании к ролику.

17 января Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел после 5-месячного лечения в Германии. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года. 18 января он был арестован и помещен в СИЗО.

23 января по всей России сторонники Навального готовятся выйти на большие митинги против ареста политика.