Начало массовой вакцинации в Узбекистане запланировано на конец февраля или начало марта

CentralAsia (UZ) - Член штаба по борьбе с коронавирусом Батыр Кадыров сообщил о примерной дате начала массовой вакцинации в Узбекистане.

По словам Кадырова, вакцины от коронавируса Pfizer\BioNTech будут доставлены в Узбекистан в течение полумесяца или месяца, в связи с чем начало массовой вакцинации запланировано на конец февраля или начало марта. "Планируется, что процесс иммунизации или же вакцинации охватит весь Узбекистан, но это будет происходить постепенно, то есть в первый раз для начала вакцинации заказаны 100 000 доз вакцины разработанной компанией США, а в следующую очередь по мере появления других лицензированных вакцин будут использованы и они",- заявил он.

Ранее сообщалось, что Узбекистан получит 100 тыс. доз вакцины от Pfizer/Biotech в рамках программы COVAX.

В настоящее время в Узбекистане проходит третий этап клинических испытаний вакцины, произведённой в Китае. Вакцину получили уже более 3400 узбекистанцев.

