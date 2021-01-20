За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились более 900 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 948 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 155 397 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 099;
- Алматы - 18 707;
- Нур-Султан - 18 187;
- Атырауская область - 13 859;
- Карагандинская область - 12 081;
- Павлодарская область - 9604;
- Северо-Казахстанская область - 8931;
- Западно-Казахстанская область - 8661;
- Костанайская область - 7784;
- Акмолинская область - 7449;
- Алматинская область - 6225;
- Шымкент - 5359;
- Жамбылская область - 4976;
- Актюбинская область - 3699;
- Мангистауская область - 3697;
- Туркестанская область - 3678;
- Кызылординская область - 3401.
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