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  20 января 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились более 900 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 948 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 155 397 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 099;

- Алматы - 18 707;

- Нур-Султан - 18 187;

- Атырауская область - 13 859;

- Карагандинская область - 12 081;

- Павлодарская область - 9604;

- Северо-Казахстанская область - 8931;

- Западно-Казахстанская область - 8661;

- Костанайская область - 7784;

- Акмолинская область - 7449;

- Алматинская область - 6225;

- Шымкент - 5359;

- Жамбылская область - 4976;

- Актюбинская область - 3699;

- Мангистауская область - 3697;

- Туркестанская область - 3678;

- Кызылординская область - 3401.

Коронавирус в Казахстане
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