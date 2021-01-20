Лукашенко окунулся в ледяную прорубь на крещенских купаниях. Видео

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в крещенских купаниях. Видео, где глава государства окунулся в ледяную прорубь опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».



«Окунулся! Президент каждый год соблюдает традицию Крещения», - говорится в описании.



Лукашенко сначала наколол дров и сходил в баню. После этого он в белой длинной рубашке направился к проруби. Лукашенко окунулся три раза. После этого он произнес религиозное обращение.