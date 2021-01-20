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  20 января 2021
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Национальная лейбористская партия подаст требование премьеру об увольнении главы ГЧК Монголии
Предыстория: https://centralasia.media/news:1676364

CentralAsia (MNG) -  Национальная лейбористская партия объявила, что официально представит премьер-министру Монголии У. Хурэлсуху требование об отставке вице-премьера Я. Содбаатара и главы Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК). Об этом сообщил депутат парламента, член партии Тогмидын Доржханд.

Во время пандемии решения, принятые руководством Государственной чрезвычайной комиссии, были неуместными, бесчеловечными и нарушали права человека, отмечают представители партии.

«Недопустимо перевозить роженицу и младенца без теплой одежды, без СИЗ как груза в холодную зимнюю погоду из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Национальная лейбористская партия потребует отставки вице-премьера Я. Содбаатара, который неоднократно допускал безответственные и серьезные ошибки», - говорится заявлении партии.

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