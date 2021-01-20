Туркменистан вошел в ТОП-10 государств с наиболее дешевым бензином

CentralAsia (TM) - В 2020 году Туркменистан вновь вошел в ТОП-10 государств с самыми низкими ценами на бензин – такая информация представлена на сайте GlobalPetrolPrices.com.

Стоимость 1 литра 95-го в Туркменистане составляет 1,5 маната ($0.43). Таким образом, по цене бензина Туркменистаном занята десятая позиция в мире, и вторая – в СНГ.

На основании данных более чем 150 государств, в среднем стоимость бензина в мире равна $1.05/литр. Самая низкая цена на бензин зафиксирована в Венесуэле ($0.02/литр), а наиболее высокая ($2.339) – в Гонконге.