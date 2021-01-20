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  20 января 2021
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США назвали действия Китая в отношении уйгуров «геноцидом»

CentralAsia (CA) -  »Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Такое заявление сделал 19 января госсекретарь США Майкл Помпео.

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 году КНР под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношенииуйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», - утверждает Помпео. Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в СУАР якобы ущемляются права и свободы местных жителей.

«Кроме того,я пришел к выводу, что КНРосуществляла [там] геноцид.Я считаю, что этот геноцид продолжается и мы наблюдаем систематические попытки уничтожить уйгуров, - полагает госсекретарь США.

Заявление Помпео было распространено за день до смены администрации в Вашингтоне. 20 января в Вашингтоне столице пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

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