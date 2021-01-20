Германия и Италия продлевают карантин, введенный из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - В Германии жесткие карантинные меры продлеваются до 14 февраля. Об этом договорились представители федерального правительства и власти федеральных земель.



Как сообщает Euronews, в Берлине обсуждают возможность ещё более суровых мер, включая ограничения в работе общественного транспорта или обязательное ношение масок повышенной степени защиты.



В Великобритании новый антирекорд: более 1600 умерших за сутки. На прошлой неделе в королевстве фиксировали самый высокий в мире уровень смертности на душу населения: 165 смертей на каждые десять миллионов человек.



В Европе на втором месте по уровню смертности — Италия: более 600 умерших во вторник. Власти страны говорят о новой фазе «активного распространения» коронавируса. На прошлой неделе было объявлено, что карантинные меры и запрет на передвижения между регионами действуют минимум до 15 февраля, а ночной комендантский час — до 5 марта.



В Китае строят огромный карантинный центр: комплекс на 1700 палат возводят на окраине Шицзячжуана, столицы провинции Хэбэй. В стране уже неделю подряд регистрируют более ста смертей ежедневно. Это самые высокие показатели с марта прошлого года.



Калифорния стала первым штатом США, где число подтверждённых случаев заражения превысило 3 миллиона. Всего в Соединённых Штатах выявлено более 24 миллионов случаев, скончались почти 400 тысяч граждан. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

