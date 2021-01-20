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  20 января 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 72 новых случая коронавируса. Всего 78 163

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 19 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 163 (+72).

По данным Минздрава, новые случая выявлены в 11 регионах страны.

На сегодняшний день общее число вылеченных пациентов составило 76 624 (+39), а показатель выздоровления 98%.

Из 919 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

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