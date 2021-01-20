Ученая Хандмаа Дашням получила президентскую премию, как лучший молодой ученый

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга своим указом присудил Премию президента лучшему молодому ученому, инженеру и доктору Хандме Дашням.

Она является научным консультантом Института фармакологии ООО «Монос».

По словам ученой, ее цель состоит в том, чтобы сделать инъекции для улучшения антибактериальной сосудистой сети и ускорения регенерации.

«Я родилась в сомоне Баянбулаг аймака Баянхонгор. Можно сказать, что я полюбила медицину и биотехнологию, когда училась в продвинутом классе химии 33-й школы столицы. С 2010 года я училась в докторантуре Университета Данкук в Южной Корее. Там и защищала степень доктора», - говорит она.

Она продолжила докторскую работу и в 2020 году получила звание доцента. С 2018 года работает консультантом Института фармакологии Группы Монос и Института фармакологии.

Область медицинской тканевой инженерии стремительно развивается в течение последних 10 лет, считает она. В основе этого подхода лежит использование биоматериалов для регенерации и исцеления тканей и органов за короткий период времени. Международные исследования показали, что биоматериалы, содержащие ионы некоторых металлов, таких как Co, Cu, Sr, Si, обладают отличной антибактериальной активностью. Таким образом, исследование направлено на разработку новых микропузырьков или инъекций, которые обладают антибактериальными свойствами и поддерживают формирование сосудов и ускоряют регенерацию. Я над этим работаю, объяснила она.

Полученные в ходе ее исследования микропузырьки были изучены на эндотелиальных клетках, основных клетках кровеносных сосудов, и подтвердили основные молекулярные механизмы. Результаты этого исследования подтвердили, что высвобождение терапевтических ионов активирует ключевые факторы роста, влияющие на гены сосудистых клеток (VEGF, FGF и KDR), и ускоряет формирование сосудов за счет высвобождения больших количеств связанных с ними белков.

Ее работа была опубликована в Acta Biomaterialia, втором по величине журнале в области тканевой инженерии в Великобритании, зарегистрированном SCI, и имеет более 60 цитирований, что привлекло интерес ученых из других стран. Также она получила патент на инновационный биоматериал для лечения тканей и клеток от Управления интеллектуальной собственности Республики Корея. В будущем, если это будет введено в производство в виде инъекции, его можно будет повторно использовать не только в Монголии, но и в мире.

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