В Узбекистане на развитие духовности выделят $11,4 млн

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании 19 января указал на необходимость формировать в стране национальные «мозговые центры».

"Сегодня в стране мало аналитиков и экспертов, способных глубоко исследовать и понятно разъяснять общественно-политические процессы. Требуется кардинально пересмотреть научно-прикладную исследовательскую работу в области защиты общества от духовных угроз", - отметил президент.

По мнению главы государства, роль таких «мозговых центров» должны взять на себя центры духовности и просветительства, «Стратегия развития», исламской цивилизации, исследовательские институты общественно-гуманитарной направленности.

На совещании было решено создать на базе общественного фонда «Ижод» Фонд поддержки духовности и творчества. Он займется продвижением национальной идеи, повышением эффективности духовно-просветительской работы, развитием литературы и культуры чтения.

Фонду будет выделено для этих целей 120 миллиардов сумов (более $11,4 млн), сообщает пресс-служба главы государства.

Из них 90 миллиардов сумов будут направлены на развитие духовно-просветительской сферы в регионах (более $8,5 млн).