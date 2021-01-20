За неделю в Казахстане от коронавируса умерли 54 человека

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 11 по 17 января зарегистрировано 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи смерти выявлены в 13 регионах страны:
- город Алматы - 9;
- Западно-Казахстанская область - 8;
- Алматинская область - 7;
- Павлодарская область - 6;
- город Шымкент - 5;
- город Нур-Султан - 4;
- Актюбинская область - 4;
- Атырауская область - 3;
- Карагандинская область - 3;
- Акмолинская область - 2;
- Восточно-Казахстанская область - 1;
- Мангистауская область - 1;
- Туркестанская область - 1.
Итого по всему Казахстану с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 2403 человека.
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