За неделю в Казахстане от коронавируса умерли 54 человека

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 11 по 17 января зарегистрировано 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения.



Новые случаи смерти выявлены в 13 регионах страны:



- город Алматы - 9;



- Западно-Казахстанская область - 8;



- Алматинская область - 7;



- Павлодарская область - 6;



- город Шымкент - 5;



- город Нур-Султан - 4;



- Актюбинская область - 4;



- Атырауская область - 3;



- Карагандинская область - 3;



- Акмолинская область - 2;



- Восточно-Казахстанская область - 1;



- Мангистауская область - 1;



- Туркестанская область - 1.



Итого по всему Казахстану с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 2403 человека.



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