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  20 января 2021
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За неделю в Казахстане от коронавируса умерли 54 человека

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 11 по 17 января зарегистрировано 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи смерти выявлены в 13 регионах страны:

- город Алматы - 9;

- Западно-Казахстанская область - 8;

- Алматинская область - 7;

- Павлодарская область - 6;

- город Шымкент - 5;

- город Нур-Султан - 4;

- Актюбинская область - 4;

- Атырауская область - 3;

- Карагандинская область - 3;

- Акмолинская область - 2;

- Восточно-Казахстанская область - 1;

- Мангистауская область - 1;

- Туркестанская область - 1.

Итого по всему Казахстану с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 2403 человека.

Коронавирус в Казахстане
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