ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от коронавируса

Леонардо Кабанья плачет в объятиях своего друга Рафаэля Беневидеса рядом с гробом своего отца, который умер от коронавируса, Ньй-Йорк, США

CentralAsia (CA) - За прошедшую неделю в мире зарегистрированы рекордные 93 тысячи смертей от коронавируса. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 17 января в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона. Число умерших от инфекции превысило два миллиона человек.



По данным университета Джона Хопкинса, число зараженных COVID-19 на сегодняшний день во всем мире составляет более 96 млн человек, из них скончались 2 056 996 пациентов.