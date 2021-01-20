ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 12:16, 20 января 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшую неделю в мире зарегистрированы рекордные 93 тысячи смертей от коронавируса. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
По состоянию на 17 января в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона. Число умерших от инфекции превысило два миллиона человек.
По данным университета Джона Хопкинса, число зараженных COVID-19 на сегодняшний день во всем мире составляет более 96 млн человек, из них скончались 2 056 996 пациентов.