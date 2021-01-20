В Казахстане осудили медиков, положивших младенца в морозилку, посчитав его мертвым

Областной перинатальный центр Атырау // informburo.kz

CentralAsia (KZ) - Межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области Казахстана приговорил длительным тюремным срокам медиков областного перинатального центра за то, что они положили в морозильную камеру живого младенца, в результате чего тот скончался.



Как сообщила пресс-служба суда, бывший главный врач перинатального центра Куаныш Нысанбаев приговорен к 18 годам лишения свободы, акушер-гинеколог Аскар Каиржан — к 16 годам заключения, акушерка-медсестра Джамиля Кулбатирова — к 15 годам тюрьмы. Нысанбаев также признан виновным в злоупотреблении полномочиями и покушении на дачу взятки.



Еще два врача центра Дарига Джумабаева и Руслан Нурмахамбетов признаны виновными в недонесении о совершении преступления.



Инцидент с убийством младенца произошел в сентябре 2019 года. По версии следствия, врачи положили в морозильник новорожденного ребенка, посчитав его мертвым. Хотя позже медики заметили, что младенец подает признаки жизни, они поленились переоформлять документы и оставили ребенка в морге. О произошедшем правоохранителям стало известно случайно — во время прослушивания телефона главврача перинатального центра Атырауской области (Нысанбаева), которого подозревали в коррупции.



По словам родственников роженицы, об инциденте им сообщили сотрудники Агентства по противодействию коррупции. Полную версию рассказа родственников можете прочитать тут.

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