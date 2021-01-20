В Узбекистан вернутся морозы до -15 градусов

CentralAsia (UZ) - Во второй половине недели в Узбекистане снег и морозы до минус 15 градусов, сообщает Узгидромет.

По данным синоптиков, 21-23 января на территорию Узбекистана через западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами европейской части России (Московская область).

21 января по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Бухарской, Навоийской областям местами пройдут осадки (дождь, снег).

22 января по территории республики пройдут осадки (дождь с переходом в снег), по предгорным и горным районам снег, местами возможен сильный. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.

21-22 января ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с.

22-23 января температура воздуха понизится ночью до 5-10° мороза, днем до 0-5° мороза; по северу ночью до 12-15° мороза, днем до 5-8° мороза.

22-23 января среднесуточная температура воздуха будет на 8-10° ниже нормы.

На дорогах возможна гололедица.