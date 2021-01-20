Джек Ма впервые за три месяца появится на публике

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Основатель Alibaba Group Джек Ма сегодня провел онлайн-встречу со 100 сельскими учителями из Китая. Это стало первым выходом миллиардера на публику с октября 2020 года.

Он не появлялся на публике с форума 24 октября в Шанхае, где Ant Group Джека Ма собиралась выйти на IPO на Шанхайской и Гонконгской биржах и привлечь $34 млрд. Это должно было быть крупнейшим IPO в истории Китая и мира.



Китайские регулирующие органы сосредоточили внимание на бизнесе Ма с момента его октябрьского выступления, включая запуск антимонопольного расследования в отношении Alibaba. 28 декабря Центральный банк Китая обязал Ant Group вернуться к корням и сосредоточиться на поставках финансовых услуг. Компанию обязали исправить услуги компании с сфере кредитования, страхования и управления активами, чтобы они соответствовали правилам финнадзора.



В среду фонд Джека Ма сообщил, что он дистанционно участвовал в ежегодном мероприятии «Инициатива сельских учителей». Alibaba Group также подтвердила, что на онлайн-мероприятии присутствовал Джек Ма.