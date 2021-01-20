Корейская частная компания ONPOOM передала Монголии 30 тыс. масок

CentralAsia (MNG) - 30 000 масок на сумму 50 млн тугриков (около $18 тыс.), предоставленных южнокорейской компанией ONPOOM, было передано представителем компании в Монголии Б.Батцэцэг Государственной чрезвычайной комиссии.

Компания занимается производством и продажей систем предупреждения и радиосвязи, а также была подрядчиком в «Проекте системы предупреждения о землетрясениях», который был реализован Государственным управлением по чрезвычайным ситуациям в 2012-2014 годах, сообщает ГУЧС.

ONPOOM — компания-производитель систем управления радиочастотным спектром и систем антикризисного управления. ONPOOM Corporation расположена в Сеуле, и является частью отрасли по производству продуктов безопасности.

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