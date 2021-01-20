В России коронавирус выявлен у более 21 тыс. человек за сутки

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки зарегистрировано 21 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 452 (11,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 633 952 случая (+0,59%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 320 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629 145 человек.