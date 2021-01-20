Число жертв коронавируса в России превысило 67 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:18, 20 января 2021
- Просмотров: 492 Кыргызча
CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 597 человек, сообщает оперативный штаб.
Отмечается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 72 и Москве — 65.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 67 220 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,6 млн человек, из них выздоровели — 3 млн, под медицинским наблюдением остаются 629 145 пациентов.