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  20 января 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 67 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 597 человек, сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 72 и Москве — 65.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 67 220 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,6 млн человек, из них выздоровели — 3 млн, под медицинским наблюдением остаются 629 145 пациентов.

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