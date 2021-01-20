Видео — Джо Байден заплакал во время речи

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CentralAsia (CA) - Избранный президент США Джо Байден выступил в родном городе Уилмингтоне, штат Делавэр, перед переездом в Вашингтон.



Во время выступления Байден произнес эмоциональную прощальную речь.



Он начал свою речь с благодарности своей семье, членам команды и друзьям. После этого он заплакал. Мероприятие происходило в центре Нацгвардии, названном в честь умершего сына Байдена.



«Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все», - сказал демократ.



«Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце, и в сердца всех нас, всех Байденов», - подчеркнул он.



В конце своей речи он не сдержал слез на словах об умершем сыне Бо. «У меня есть только одно сожаление, что его нет здесь», - сказал Байден.

Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена состоится сегодня, 20 января. Ранее Дональд Трамп заявил, что не примет участие в церемонии передачи власти.