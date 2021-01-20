Видео — Джо Байден заплакал во время речи

- Азия и мир, общество
- 14:49, 20 января 2021
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CentralAsia (CA) - Избранный президент США Джо Байден выступил в родном городе Уилмингтоне, штат Делавэр, перед переездом в Вашингтон.
Во время выступления Байден произнес эмоциональную прощальную речь.
Он начал свою речь с благодарности своей семье, членам команды и друзьям. После этого он заплакал. Мероприятие происходило в центре Нацгвардии, названном в честь умершего сына Байдена.
«Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все», - сказал демократ.
«Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце, и в сердца всех нас, всех Байденов», - подчеркнул он.
В конце своей речи он не сдержал слез на словах об умершем сыне Бо. «У меня есть только одно сожаление, что его нет здесь», - сказал Байден.
Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена состоится сегодня, 20 января. Ранее Дональд Трамп заявил, что не примет участие в церемонии передачи власти.