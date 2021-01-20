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  20 января 2021
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В Узбекистане вакциной Pfizer-BioNTech в первую очередь будут привиты медики и пожилые люди

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане вакциной Pfizer-BioNTech, которую в ближайшее время доставят в страну, в первую очередь будут привиты медики и пожилые люди. Об этом в интервью СМИ сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбонов.

Он добавил, что пожилых людей прививать от коронавируса будут на «добровольной основе».

18 января стало известно, что Узбекистан заказал 100 тысяч доз вакцины Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

По словам Ботиржона Курбонова этой дозы хватит, чтобы 50 тысяч человек смогли получить по две прививки.

Курбонов напомнил, что вакцину Comirnaty необходимо хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия со строгим соблюдением высоких требований холодовой цепи.

Согласно официальным данным, численность населения Узбекистана превышает 34,5 миллиона. По расчетам узбекских властей, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60 процентов населения.

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