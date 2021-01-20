В Таджикистане 1 февраля откроют мечети, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Ожидается, что с 1 февраля будет разрешено совершать коллективные молитвы в мечетях Таджикистана, сообщает Азия-Плюс со ссылкой на источника.



По его словам, такое решение было принято сегодня на заседании Республиканского штаба.



Источник отметил, что на заседании Минздраву и Комитету по религии было поручено с учетом условий совершения молитвы, определить степень опасности заражения коронавирусом в мечетях.



«Если до 1 февраля не произойдет непредвиденных обстоятельств, то совершение молитв в мечетях будет разрешено», - сказал источник.



Он добавил, что после завершения заседания штаба, соответствующие структуры объявят условия совершения молитв прихожанам мечети.



Мечети в Таджикистане закрыли 3 марта 2020 года. В конце марта снова разрешили совершать молитвы в мечетях, однако с 18 апреля для предотвращения распространения вируса двери мечетей были снова закрыты. Остаются они закрытыми уже 9 месяцев.



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