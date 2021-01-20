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  20 января 2021
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Минздрав Туркменистана отчитался о готовности к транспортировке российской вакцины «Спутник V»

CentralAsia (TM) -  В Минздраве Туркменистана 19 января провели собрание, посвященное успехам отечественного здравоохранения. Об этом сообщает госинформагентство Туркменистана.

Агентство подчеркивает, что в стране «под непосредственным руководством лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова осуществляется масштабная работа по охране здоровья населения, профилактике и ликвидации инфекционных заболеваний, укреплению санитарно-эпидемиологического благополучия, развитию системы здравоохранения и медицинской промышленности».

На собрании было еще раз объявлено, что Туркменистан стал первой страной Центральной Азии, зарегистрировавшей российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Отмечалось, что Туркменистан «предпринял эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний, начиная с обеспечения социального дистанцирования, ношения медицинских масок, применения других мер индивидуальной защиты».

Газета «Нейтральный Туркменистан» пишет, что на собрании говорилось о создании в стране «всех необходимых условий для приема, хранения и транспортировки ввозимых в страну вакцинных и иммунобиологических средств с полным выполнением требований «холодной цепи».

Также госинформагентство Туркменистана сообщает, что специалисты Минздрава, Академии наук и других профильных учреждений по видеосвязи пообщались с руководителем Центра исследований инфекционных заболеваний при клинике немецкого университета Эссен Адалбертом Кравчиком, который участвовал в исследовании корня солодки как средства против COVID-19.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в лечении инфекционных заболеваний, а также применения корня солодки и содержащейся в ней глицирризиновой кислоты», — говорится в сообщении агентства. Также отмечается, что полезные свойства солодки описаны в книге Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана». Утверждается, что именно туркменская солодка содержит наибольшее количество полезных веществ.

По официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан. Все предпринимаемые меры позиционируются как профилактические.

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