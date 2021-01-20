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  20 января 2021
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В Германии разрешаются носить только маски стандарта FFP2

CentralAsia (CA) -  В Германии карантин, введенный из-за коронавируса, продлен до 14 февраля. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министрами федеральных земель.

«Нам угрожает серьезная опасность. Речь идет о мутации вируса. До сих пор собранные эпидемиологические данные говорили, что этот вирус гораздо более заразен», - цитирует Меркель «Коммерсантъ».

Так, согласно документу, принятому по итогам переговоров, в Германии вводятся требования:

- носить медицинские маски или маски стандарта FFP2 в магазинах и в общественном транспорте;

- социальные контакты должны быть сведены к минимуму — разрешены встречи лишь с одним человеком из другого домохозяйства;

- школы и детсады останутся закрытыми, по возможности ученики перейдут на дистанционное обучение;

- работодателей призывают максимально расширить возможности удаленной работы.

В ближайшее время Министерство труда и социальных вопросов Германии примет соответствующее постановление, которое будет действовать до 15 марта.

Меркель назвала решение оставить школы и детсады «чувствительным», но необходимым, поскольку «британский» штамм коронавируса может быть более опасным не только для взрослых, но и для детей. Ориентиром для снятия ограничений в стране по-прежнему является отметка в 50 заражений на 100 тыс. человек.

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