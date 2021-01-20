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  20 января 2021
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Ковер для кабмина Бердымухамедова в Туркменабате купили за $218,5 тысячи

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на днях посетил Лебапский велят, где с участием генерального директора компании CNPC International Turkmenistan Ли Шулян запустил новую газокомпрессорную станцию на месторождении «Малай».

Как сообщают «Хроники Туркменистана» до прибытия президента в Туркменабат, с руководителей подведомственных им организаций региона собрали деньги на огромный ковер, висевший на стене зала дворца «Ruhyýet», где прошло выездное расширенное заседание Кабинета Министров 14 января.

Ковер был оценен в 765 тысяч манатов ($218,5 тысячи по госкурсу или $26,9 тысячи по курсу «черного рынка»). Работники предприятий ожидают, что руководство в свою очередь удержит часть денег с их январских зарплат.

Гостей мероприятий поселили в отеле «Джейхун», предварительно переселив проживавших там людей в другие отели, в частности, в отель «Амударья».

Президент, его охрана и несколько человек из делегации CNPC International Turkmenistan остановились в правительственной резиденции, отмечает издание.

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