52% украинцев даже бесплатно не готовы вакцинироваться от COVID-19, - опрос

CentralAsia (CA) - Лишь 39% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, не готовы — 56%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 14-16 января. Об этом сообщает Интерфакс.



При условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться уже 43% опрошенных, тогда как не готовы — 52%. Противников вакцинации больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть, отмечается в результатах исследования.



При этом поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала: в ноябре 2020 года бесплатную прививку поддерживали 55% респондентов. Зато количество тех, кто готов привиться платной вакциной, несколько возросло.



Усиление карантинных мер с 8 по 24 января 2021 года поддерживает 51% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 46%. Поддержка этой инициативы среди населения снизилась - в декабре ее считали правильной 56%.



40% опрошенных считают, что это введение карантина снизит уровень заболеваемости (в декабре так думали 52%), а 55% придерживаются противоположного мнения. Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считают его эффективным.



16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19, 80% респондентов полагают, что не болели, а 4% затруднились ответить на вопрос.



По сравнению с предыдущими опросами зафиксировано существенное снижение волнения из-за того, что респонденты или их близкие заболеют коронавирусом: в ноябре заболеть опасались 57% опрошенных, а в январе - уже 40%, за близких и родных волновались в начале этого года 78% респондентов, тогда как в ноябре - 87%. Больше беспокоятся по поводу возможного заболевания старшие опрошенные и женщины.



Всего 14-16 января методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.