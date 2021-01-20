Австрийская компания предложила наладить совместное производство тест-систем в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Представители туркменских госструктур, СМИ и предпринимательства 19 января провели онлайн-переговоры с руководителями австрийских компаний, сообщает издание "Ориент".

Переговоры организованы Австрийско-туркменским обществом при содействии посольства Туркменистана в Вене.

Самые актуальные предложения были выдвинуты в «медицинской» части обсуждений, где участвовали гендиректоры и владельцы таких известных фармацевтических компаний, как Sigmafarm и DiproMed.

Оба ведущих европейских производителя медицинских продуктов предложили не только услуги в качестве поставщика, но и трансфер своих обширных ноу-хау.

Бернхард Виттман подробно информировал участников встречи о деятельности возглавляемой им компании Sigmafarm, а также выпускаемой продукции, в том числе стерильные и нестерильные спреи, капли и другие жидкостные препараты в сегменте «ухо-горло-нос».

В свою очередь владелец DiproMed Кристиан Эдер рассказал о своей компании, специализирующейся на различных экспресс-тестах (от наличия в организме запрещенных веществ и алкоголя до определения беременности и инфекций, заболеваний сердечно-сосудистой системы). Компания предлагает применить внушительный опыт в данном направлении в создании совместного производства в Туркменистане.

Как сообщается, DiproMed также производит и гигиенические средства, СИЗ для медперсонала, хирургические маски, профессиональные респираторы класса FFP2.