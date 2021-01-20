Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в Пекине

CentralAsia (CA) - В Пекине выявлен первый случай «британского» штамма коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил заместитель директора центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.



«Анализ, проведенный китайским центром по профилактике и контролю заболеваний, показал, что два подтвержденных случая COVID-19 считаются случаями заражения вариантным штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Источник заражения предварительно определен как ввозной», - сказал он на пресс-конференции.

О новом штамме коронавируса в Великобритании сообщили в середине декабря 2020 года. С тех пор «британский» штамм выявлен в десятки других странах мира. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.