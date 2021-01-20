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  20 января 2021
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Под Ташкентом произошёл взрыв на Ново-Ангренской ТЭС. Трое погибших

CentralAsia (UZ) -  Под Ташкентом произошёл взрыв на Ново-Ангренской ТЭС, 3 человека скончались, ещё трое получили ожоги, сообщили в МЧС республики.

Сегодня, 20 января, в 11:42 в 5-ом энергоблоке Ново-Ангренской теплоэлектростанции, приостановленной накануне для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси.

"В результате инцидента, случившегося во время проведения планового обслуживания, три человека скончались от полученных травм, еще три – получили ожоги различной степени. Погибшие и пострадавшие являются работниками обслуживающих предприятий, производивших профилактические работы в 5-ом энергоблоке", - говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся силы и средства МЧС, которые занимаются ликвидацией последствий ЧС. Начато расследование причин и условий возникновения вспышки.

Отмечается, что результате происшествия инфраструктура и технологическое оборудование Ново-Ангренской теплоэлектростанции не пострадали.

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