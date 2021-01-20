Врачи из Узбекистана будут проходить стажировку в Швейцарии

CentralAsia (UZ) - Подписано соглашение о стратегическом партнерстве с госпиталем Цюрихского университета, сообщили 20 января в Минздраве Узбекистана.



Как сообщается, состоялись переговоры между руководством Республиканского специализированного научно-практического центра кардиологии в лице его директора Хуршида Фозилова и Университетским госпиталем Цюрихского университета (Швейцария) в лице директора и председателя Департамента кардиохирургии, профессора Пауля Роберта Фогта (Paul R.Vogt).

В ходе переговоров были обозначены перспективы налаживания сотрудничества в сферах подготовки молодых специалистов, организации совместных исследований, организации краткосрочных и длительных стажировок узбекских специалистов на базе Цюрихского Университета по таким направлениям, как кардиология, рентген-эндоваскулярная хирургия, кардиохирургия, электрофизиология.

В ходе переговоров было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между двумя клиниками, которое предполагает оказание помощи Университетского Госпиталя Цюриха в повышении качества и видов высокотехнологической медицинской помощи населению Республики Узбекистан, организацию мероприятий по повышению квалификации узбекских специалистов, проведению лекций, презентаций и мастер-классов.

Кроме этого, было принято решение об организации взаимодействия двух центров в сфере телемедицины. Также соглашением предусмотрена организация краткосрочных и длительных стажировок узбекских специалистов на базе Университетского Госпиталя Цюриха.

Кроме этого, было принято решение о совместном проведении на базе РСНПМЦК таких высокотехнологичных процедур, как транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI), имплантация стент-графтов и др. И следует особо отметить, что Университетский госпиталь Цюриха будет поддерживать не только сам Республиканский центр кардиологии, но и все его филиалы и подразделения в регионах.