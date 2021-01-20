Трамп покинул Белый дом. Видео

CentralAsia (CA) - Дональд Трамп вместе с супругой Меланией покинул Белый дом, завершив свой четырехлетний срок президентства США.



74-летний Трамп попрощался с Белым домом за несколько часов до инаугурации избранного президента Джо Байдена.



Трамп стал первым президентом США после Эндрю Джонсона (1869 году), который пропустил церемонию инаугурации, ознаменовавшую формальную передачу власти.



«Сейчас, более чем когда-либо, мы должны объединиться вокруг наших общих ценностей», - сказал Трамп. Но в своей речи он не упомянул Байдена и инаугурацию.

