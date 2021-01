Инаугурация Байдена. В Капитолий приехали Барак Обама и Джордж Буш-младший

CentralAsia (CA) - В Вашингтоне менее чем через 2 часа начнется инаугурация избранного президента США Джо Байдена.



Сам Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис уже прибыли в Капитолий.



Также на церемонию приехали бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама, также прибыла Хиллари Клинтон.

Hillary Clinton arrives at the U.S. Capitol for Joe Biden's inauguration. pic.twitter.com/sFI6JqDXW1