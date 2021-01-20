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  20 января 2021
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Минэнерго Узбекистана прокомментировало взрыв и гибель людей на Ново-Ангренской ТЭС
Предыстория: Под Ташкентом произошёл взрыв на Ново-Ангренской ТЭС. Трое погибших

CentralAsia (UZ) -  В среду, 20 января, в районе котельной Ново-Ангренской ТЭС произошел взрыв угольно воздушной смеси. В результате инцидента погибли трое человек, сообщило ранее МЧС Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, вчера, 19 января, был выведен на ремонт энергоблок №5 Ново-Ангренской ТЭС. Сегодня станция работала с четырьмя действующими энергоблоками мощностью в 560 МВт, один энергоблок находился в резерве.

«20 января ремонтная бригада подрядных организаций АО «Востокэнерготеплоизоляция», ООО «Энергокотлоочистка», прошедшая инструктаж, а также получившая необходимый допуск на объект начала ремонтно-восстановительные работы. Во время произведения работ на котлоагрегате энергоблока №5 произошел «хлопок» угольно воздушной смеси», - отмечается в сообщении Минэнерго.

Как сообщается, в результате инцидента 6 человек пострадали - 3 сотрудника АО «Востокэнерготеплоизоляция» получили травмы не совместимые с жизнью, 3 сотрудника ООО «Энергокотлоочистка» получили ожоги разной степени. В данный момент они находятся в больнице под наблюдением врачей, состояние оценивается как стабильное.

С целью выяснения причин возгорания на Ново-Ангренскую ТЭС сразу же прибыли руководители Министерства энергетики, МЧС, следственных органов и другие представители профильных ведомств.

«В настоящее время следственными органами выясняются причины произошедшего, после чего будет дана официальная информация. Со стороны руководителей подрядных организаций, профсоюзных комитетов семьям погибших и пострадавших оказана материальная и моральная помощь», - рассказали в пресс-службе.

В Минэнерго также заявили, что по вышеуказанному происшествию в социальных сетях была распространена видеосъемка архивного характера, которая не соответствует действительности произошедшего сегодня инцидента.

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