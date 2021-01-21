Под Ташкентом стартовало строительство малой ФЭС мощностью 40 кВт

CentralAsia (UZ) - Проект по строительству малой солнечной фотоэлектрической электростанции (ФЭС) мощностью 40 кВт стартовал в Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Малая солнечная электростанция будет расположена на территории населенного пункта «Нурли замин».

Данный пилотный проект является очередным шагом в рамках внедрения энергосберегающих технологий и развития возобновляемых источников энергии в стране.

"Строительство малых ФЭС является вкладом в масштабное внедрение в стране энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии, с особым акцентом на социальную сферу", - отметили в Минэнерго.

Проект реализуется Министерством энергетики Узбекистана, АО «Национальные электрические сети Узбекистана» при грантовой поддержке Корейского энергетического агентства (KEA).