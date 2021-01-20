В Туркменистане ожидается штормовой ветер

CentralAsia (TM) - На территории Туркменистана 21-22 января ожидается штормовой ветер, сильные снегопады и резкое похолодание. Об этом сообщает «Метеожурнал».

В Балканском велаяте в ночь на 22 января будет наблюдаться ветер с порывами до 14-19 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 20 метров в секунду. В Каракалинском районе, в отдельных местностях Газанджикского и Гызыларбатского районов ожидается сильный снегопад. В Кара-Кале выпадет до 14-19 миллиметров осадков. Температура понизится до -8 градусов.

В Ахалском велаяте в ночь на 22 января в ожидается ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура опустится до -1 днем и до -6 ночью. Температура в Ашхабаде снизится сначала до +4, а затем в течение суток днем до 0, а ночью до -4.

в Марыйском и Лебапском велаятах ветер с порывами до 17-22 метров в секунду будет продолжаться с вечера 21 января до утра 22 января. Температура воздуха составит -1 градус днем и -6 ночью. На юге Марыйского велаята ожидается сильный снегопад.

В Дашогузском велаяте скорость ветра составит 11-16 метров в секунду. Температура местами снизится до -9 градусов.

На всей территории страны возможны отдельные порывы ветра до 19-24 метров в секунду. Ночью и утром 22 января на западе Туркменистана, в горных и предгорных районах Копетдага ожидается туман, местами с видимостью 50-200 метров.