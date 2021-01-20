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  20 января 2021
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Камала Харрис принесла присягу вице-президента США

CentralAsia (CA) -  Камала Харрис стала 49-м вице-президентом США, принеся присягу на церемонии инаугурации у Капитолия 20 января 2021 года.

Камала Деви Харрис — американский юрист и политик, член Демократической партии США. Генеральный прокурор Калифорнии (2011—2017), сенатор США от штата Калифорния (2017—2021). Избранный вице-президент США от Демократической партии на выборах 2020 года (первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения, избранный на пост вице-президента США).

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