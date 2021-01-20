Джо Байден вступил в должность президента США

CentralAsia (CA) - В США официально начался первый срок полномочий 46-го президента США Джозефа Байдена.



Демократ принес присягу президента на церемонии инаугурации у Капитолия 20 января 2021 года.



Джозеф Робинетт Байден-младший — американский государственный и политический деятель, избранный президент США с 7 ноября 2020 года. Байден победил 45-го президента Дональда Трампа на выборах 2020 года.



Ранее — 47-й вице-президент с 2009 по 2017 годы при президенте Бараке Обаме. До избрания вице-президентом был сенатором от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы. Член Демократической партии.