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  20 января 2021
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Джо Байден вступил в должность президента США

CentralAsia (CA) -  В США официально начался первый срок полномочий 46-го президента США Джозефа Байдена.

Демократ принес присягу президента на церемонии инаугурации у Капитолия 20 января 2021 года.

Джозеф Робинетт Байден-младший — американский государственный и политический деятель, избранный президент США с 7 ноября 2020 года. Байден победил 45-го президента Дональда Трампа на выборах 2020 года.

Ранее — 47-й вице-президент с 2009 по 2017 годы при президенте Бараке Обаме. До избрания вице-президентом был сенатором от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы. Член Демократической партии.

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