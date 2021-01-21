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  21 января 2021
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В столице Монголии прошла крупная мирная демонстрация против нарушений прав человека во время пандемии. Фото и Видео

CentralAsia (MNG) -  Более тысячи монголов приняли участие в мирной демонстрации против нарушений прав человека во время пандемии, которая прошла в Улан-Баторе. Демонстрация продлила с раненого утра до позднего вечера.

Организаторами демонстрации не были отдельные лица или организации. Все горожане пришли на демонстрацию добровольно.


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Причина недовольства граждан Монголии, было «бесчеловечное обращение» с роженицей. У матери, родившей в первом роддоме, диагностировали коронавирус и вчера перевели в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии.


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В соцсетях распространилось видео с роженицей в тапочках и халате, которую в холодную погоду переносят в машину, что вызвало разочарование и возмущение общественности.

Хотя глава Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) и вице-премьер страны принёс извинения, граждане страны сочли этого недостаточно, и это является грубым нарушением прав человека.

Демонстранты потребовали увольнения полного состава и главу ГЧК за ее недостаточную работу во время пандемии COVID-19 и распространения внутренней передачи коронавируса. Помимо критиковали плохую работу Минздрава страны.

В результате вице-премьер страны, министр здравхранения, глава столичного департмента здравхранения подали заявление об отставке по собственному желанию.

Губернатор столицы Монголии уволил главу столичного департмента здравхранения и главу первого роддома. Премьер-министр страны сегодня решит судьбу вышеупомянутых министров.


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Демонстранты считают, что увольнение только двух министров недостаточно, правительство Монголии должно в полном составе подать в отставку.



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