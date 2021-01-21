Корейские врачи дали новую жизнь монгольскому малышу

CentralAsia (MNG) - Девятимесячный монгольский мальчик с врожденным пороком сердца полностью выздоровел в Корее на фоне пандемии Covid-19.

Бригада кардиоторакальных хирургов под руководством профессора Со Донгмана (Seo Dong-man) из Медицинского центра женского университета Ихва провела кардиохирургическую операцию на младенце по имени Эрхэмсайхан с диагнозом врожденный стеноз клапана легочной артерии.

Как сообщили в больнице в среду, молодой пациент выздоровел после операции и вернется в Монголию в конце этого месяца.

У пациента были дефекты межжелудочковой перегородки и несколько отверстий в сердце, как показали сверхзвуковые тесты при рождении. Спустя шесть месяцев при повторном обследовании ему был поставлен диагноз: дополнительные отверстия и стеноз легочной артерии.

Отцу мальчика пришлось искать страну для операции сына, поскольку монгольские медицинские работники заявили, что они не могут провести такую операцию. Затем он был связан с профессором Со через рекомендацию Global Sharing Love в Корее, местной некоммерческой организации.

«Монголия была в большей безопасности, чем Корея, от коронавируса, но семья решила рискнуть из-за репутации профессора Со Донгмана как мирового авторитета в этой области», - сказал представитель организации.

Эрхэмсайхан и его семья столкнулись с трудностями при въезде в Корею из-за блокировки в Монголии на фоне обостряющейся ситуации с Covid-19 в их стране, из-за чего их рейс задержался почти на две недели. После нескольких недель самостоятельного карантина после въезда ребенку сделали операцию 11 января, он полностью выздоровел и покинул больницу во вторник.

«Благодаря профессору Со Донгману и медицинскому персоналу больницы наш ребенок родился с новым сердцем, мы благодарны за их усилия и никогда не забудем их теплые услуги», - сказал отец.

Профессор Со Донгман сказал: «Растет число младенцев, которые не могут получить надлежащее лечение из-за пандемии Covid-19. Мы смогли успешно провести операцию Эрхэмсайхану благодаря сотрудничеству с официальными лицами Монголии и Кореи».

Коронавирус в Монголии

Карта распространения