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  21 января 2021
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Монголия и Индонезия уделяют особое внимание охране дикой природы

CentralAsia (MNG) -  По данным зарубежных СМИ, поголовье северных оленей в Монголии увеличилось более чем на 490 в прошлом году и составило почти 3 130. Это, как сообщается, связано с мерами правительства по улучшению условий жизни пастбищ и другими усилиями по защите и размножению диких животных.

В конце октября прошлого года из заповедника в городе Богор провинции Западная Ява, Индонезия, удалось родить детеныша белого носорога, в результате чего их количество увеличилось до пяти. В заповеднике обитает более 2 500 диких животных, в том числе белые носороги, -сообщает северокорейское ИА Центральное телеграфное агентство Кореи — государственное информационное агентство КНДР.

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