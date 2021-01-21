Грузовые перевозки между Монголией и Китаем выросли на 13,5 процента

CentralAsia (MNG) - По данным таможни порта, объем импорта и экспорта товаров через Эрээн-хото, крупнейший пункт пересечения границы между Китаем и Монголией, вырос на 13,5 процента по сравнению с предыдущим годом и составил более 17 миллионов тонн в 2020 году.

В 2020 году через Эрээн-хото было импортировано около 14,7 миллиона тонн товаров, что на 11,9 процента больше по объему, в то время как экспорт весом около 2,44 миллиона тонн увеличился на 24,3 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Порт Эрээн-хото, важный канал для международных грузовых перевозок в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, имеет 43 маршрута грузовых поездов Китай-Европа.

Поезда, отправляющиеся из Эрээн-хото, идут в Россию, Беларусь, Польшу и Германию. Импортируемые и экспортируемые товары, перевозимые грузовыми поездами через Эрээн-хото в обоих направлениях, включают лес, автозапчасти, текстильные изделия и многое другое.

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