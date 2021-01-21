Moody’s присвоило монгольскому MIK рейтинг B3

CentralAsia (MNG) - Moody’s Investors Service присвоило рейтинг B3 предложенному Монгольской ипотечной корпорацией HFC LLC (MIK) приоритетному необеспеченному долгу, номинированному в долларах США. Окончательные суммы и условия долга будут зависеть от рыночных условий и от результата денежного тендерного предложения.

Предлагаемый приоритетный необеспеченный долг гарантирован материнской компанией MIK, ОАО «MIK Холдинг».

Поступления будут использованы для финансирования денежного предложения MIK для выкупа непогашенной приоритетной необеспеченной задолженности со сроком погашения в январе 2022 года, для погашения оставшейся непогашенной задолженности и для общих корпоративных целей.

Рейтинг ценных бумаг зависит от получения окончательной документации, условия которой не должны существенно измениться по сравнению с проектами документов, рассмотренными Moody’s. Если условия выпуска и / или окончательная документация отличаются от исходных, представленных и проверенных рейтинговым агентством, Moody’s оценит влияние, которое эти различия могут оказать на рейтинги, и действовать соответствующим образом.

Прогноз по MIK на уровне организаций остается негативным. Рейтинг B3 соответствует долгосрочному рейтингу эмитента MIK в иностранной валюте, поскольку приоритетные необеспеченные облигации будут представлять собой прямое, общее, несубординированное, безусловное и необеспеченное обязательство эмитента. Облигации будут погашены по основной сумме долга при наступлении срока погашения.

14 января, в дополнение к выпуску нового приоритетного необеспеченного долга, МИК также объявила тендерное предложение по своим старшим необеспеченным облигациям с процентной ставкой 9,75% на сумму 300 миллионов долларов США со сроком погашения в январе 2022 года по ставке 102% от основной суммы долга в дополнение к начисленным процентам.

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