Библиотека Конгресса США ежемесячно закупает в Монголии 20-30 книг

CentralAsia (MNG) - В 2021 году приближается 100-летие Монгольской национальной современной библиотеки. Гражданин Монголии М.Саруул-Эрдэнэ работает библиотекарем Библиотеки Конгресса. Он является монгольским книжным специалистом и доктором лингвистики.

Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — исследовательская библиотека, которая официально обслуживает Конгресс США и является де-факто национальной библиотекой США. Это старейшее федеральное учреждение культуры в Соединённых Штатах. Библиотека расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия; она также поддерживает Национальный центр аудиовизуальной консервации в Калпепер (Виргиния).

Функции библиотеки контролирует библиотекарь Конгресса, а её здания обслуживает архитектор Капитолия. Библиотека Конгресса претендует на звание самой большой библиотеки в мире. Её «коллекции универсальны, не ограничены предметом, форматом или национальной границей и включают исследовательские материалы со всех частей света и на более чем 450 языках». Датой основания принято считать 24 апреля 1800 года, когда президент США Джон Адамс (John Adams) подписал закон о перенесении столицы государства из Филадельфии в Вашингтон (Washington).

Уильям Вудвилл Рокхилл, известный тибетлог, и учёный монголоведении и дипломат в Соединенных Штатах, подарил Библиотеке Конгресса три свои первые монгольские книги в 1901 году, став первой из монгольских книг. В Библиотеке Конгресса около 300 редких старых монгольских книг. Через нашего представителя в Улан-Баторе мы ежемесячно получаем 20-30 лучших современных монгольских книг, -говорит Саруул-Эрдэнэ.

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