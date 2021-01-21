История одной фотографии: помощь монголов

CentralAsia (MNG) -



В 1952 году Монголия, а тогда Монгольская Народная Республика, приняла 30 студентов из Северной Кореи.

Во время гражданской войны в Корее Монголия дала приют осиротевшим детям.

ражданская война вспыхнула в Корее в 1950 году и продлилась почти три года. В это время Монгольская Народная Республика помогала своему идеологическому партнеру, коммунистической КНДР, по всем фронтам.

Но политика есть политика. И человеческая душа, боль, страдания не имеют ничего общего с политикой.

В те дни в Улан-Баторе, возле холма Зайсан, был организован приют для сирот. Но не для монгольских детей. Он был построен для детей, потерявших родителей во время гражданской войны в Корее. Особенно много было таких детей из Северной Кореи. Так в Монголию с Корейского полуострова прибыло 200 детей войны.

В этом приюте работали восемь монгольских сотрудников, в том числе воспитательницы и повара. Среди них – шеф-повар приюта Цэрмаа. Корейские дети звали её Цэрмаа Омони (Omoni – мама).





Сироты выросли, но до сих пор вспоминают о ней с любовью. Для них повар О.Цэрмаа была «большой мамой». Приют для корейских сирот в Монголии работал с 1952 до 1959 год. Телевидение Северной Кореи сняло документальный фильм о ней, а глава КНДР Ким Ир Сен даже вручил ей высшую награду КНДР.

Кроме того, в 1952 году Монголия, а тогда Монгольская Народная Республика, приняла 30 студентов из Северной Кореи.

О необычной судьбе одной из корейских девочек монгольская киностудия "Аригу фильмс" сняла документальный фильм "Нэрийг минь хэлж өгөөч!" ("Скажите, пожалуйста, мое имя!").













В нем рассказывается о судьбе девочки, попавшей в Монголию в возрасте 6-7 лет. Ее приютила монгольская семья. Девочка напрочь забыла свои корейские имя и фамилию. Она даже не смогла узнать себя на детской фотографии. Ей дали новое монгольское имя - Цэрэнханд. Девочка осталась жить в Монголии и вышла замуж за летчика Шагдарсурэна.

Татар. С.Майдар

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